Yvetot

Le Conservatoire fait son cinéma Spectacle de fin d’année du Conservatoire de Musique Intercommunal

Rue Pierre de Coubertin Yvetot Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 16:00:00

fin : 2026-05-24

Date(s) :

2026-05-23 2026-05-24

Venez assister aux représentations de nos musiciens en herbe ! Cette année, les élèves vous proposent un voyage à travers les musiques de classiques du cinéma français et d’ailleurs. Revisitez ces monuments du cinéma de façon originale et musicale. .

Rue Pierre de Coubertin Yvetot 76190 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 95 82 72 conservatoire@yvetot-normandie.fr

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English : Le Conservatoire fait son cinéma Spectacle de fin d’année du Conservatoire de Musique Intercommunal

L’événement Le Conservatoire fait son cinéma Spectacle de fin d’année du Conservatoire de Musique Intercommunal Yvetot a été mis à jour le 2026-04-23 par Yvetot Normandie Tourisme