Le Conservatoire fait son cinéma Spectacle de fin d’année du Conservatoire de Musique Intercommunal Yvetot
Le Conservatoire fait son cinéma Spectacle de fin d’année du Conservatoire de Musique Intercommunal Yvetot samedi 23 mai 2026.
Yvetot
Le Conservatoire fait son cinéma Spectacle de fin d’année du Conservatoire de Musique Intercommunal
Rue Pierre de Coubertin Yvetot Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 16:00:00
fin : 2026-05-24
Date(s) :
2026-05-23 2026-05-24
Venez assister aux représentations de nos musiciens en herbe ! Cette année, les élèves vous proposent un voyage à travers les musiques de classiques du cinéma français et d’ailleurs. Revisitez ces monuments du cinéma de façon originale et musicale. .
Rue Pierre de Coubertin Yvetot 76190 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 95 82 72 conservatoire@yvetot-normandie.fr
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English : Le Conservatoire fait son cinéma Spectacle de fin d’année du Conservatoire de Musique Intercommunal
L’événement Le Conservatoire fait son cinéma Spectacle de fin d’année du Conservatoire de Musique Intercommunal Yvetot a été mis à jour le 2026-04-23 par Yvetot Normandie Tourisme
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