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Le Conservatoire fait son cinéma Spectacle de fin d’année du Conservatoire de Musique Intercommunal Yvetot

Le Conservatoire fait son cinéma Spectacle de fin d’année du Conservatoire de Musique Intercommunal Yvetot samedi 23 mai 2026.

Adresse : Rue Pierre de Coubertin

Ville : 76190 Yvetot

Département : Seine-Maritime

Début : samedi 23 mai 2026

Fin : samedi 23 mai 2026

Heure de début : 16:00:00

Tarif :

Yvetot

Le Conservatoire fait son cinéma Spectacle de fin d’année du Conservatoire de Musique Intercommunal

Rue Pierre de Coubertin Yvetot Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 16:00:00
fin : 2026-05-24

Date(s) :
2026-05-23 2026-05-24

Venez assister aux représentations de nos musiciens en herbe ! Cette année, les élèves vous proposent un voyage à travers les musiques de classiques du cinéma français et d’ailleurs. Revisitez ces monuments du cinéma de façon originale et musicale.   .

Rue Pierre de Coubertin Yvetot 76190 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 95 82 72  conservatoire@yvetot-normandie.fr

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English : Le Conservatoire fait son cinéma Spectacle de fin d’année du Conservatoire de Musique Intercommunal

L’événement Le Conservatoire fait son cinéma Spectacle de fin d’année du Conservatoire de Musique Intercommunal Yvetot a été mis à jour le 2026-04-23 par Yvetot Normandie Tourisme

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