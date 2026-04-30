Exposition Hortus Conclusus Yvetot
Exposition Hortus Conclusus Yvetot samedi 6 juin 2026.
Yvetot
Exposition Hortus Conclusus
7 Rue Percée Yvetot Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-06-06 14:00:00
fin : 2026-08-30 18:00:00
Date(s) :
2026-06-06
Découvrez les œuvres de Jérémy Liron dans le cadre du festival Normandie Impressionniste. Depuis plus de 25 ans, Jérémy Liron réalise des tableaux de paysages. On y voit ou on croit y voir sous une lumière du sud des fenêtres, des immeubles, des pins, des cactées, des murs et des jardins. Pour cette exposition, la galerie Duchamp a sélectionné une quarantaine d’œuvres où le jardin côtoie les enclos, où le mur s’envisage comme un jardin et où l’enclos ceint le monde. Au regard de ce corpus, Jérémy Liron a sélectionné des œuvres d’autres artistes en qui il voit des dialogues possibles. .
7 Rue Percée Yvetot 76190 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 96 35 90 galerie.duchamp@yvetot.fr
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English : Exposition Hortus Conclusus
L’événement Exposition Hortus Conclusus Yvetot a été mis à jour le 2026-04-30 par Yvetot Normandie Tourisme
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