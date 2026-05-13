Yvetot

La Guinguette de vos commerçants

Place des Belges Yvetot Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-05 18:30:00

fin : 2026-06-05 23:30:00

Date(s) :

2026-06-05

La Guinguette d’Yvetot est de retour ! Le rendez-vous à ne pas manquer pour lancer l’été comme il se doit. Concerts, de quoi boire, manger et profiter d’une soirée festive en plein cœur de la ville, organisée par Yvetot Collectif. .

Place des Belges Yvetot 76190 Seine-Maritime Normandie +33 6 14 97 17 16 yvetot.collectif@gmail.com

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English : La Guinguette de vos commerçants

L’événement La Guinguette de vos commerçants Yvetot a été mis à jour le 2026-05-13 par Yvetot Normandie Tourisme