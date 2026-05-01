Neffiès

LE CONTRÔLE PARENTAL MISSION IMPOSSIBLE ? PLUS MAINTENANT !

Impasse du Couvent Neffiès Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-18

fin : 2026-05-18

Date(s) :

2026-05-18

Vous avez du mal à paramétrer les consoles, téléphones ou tablettes de vos enfants ? Entre les mots de passe oubliés et les enfants qui finissent toujours par trouver une astuce pour contourner les règles,Vous voulez gérer le temps d’écran ?

Ne restez plus seul face à vos écrans !

Nous organisons une intervention spéciale animée par STEFI pour enfin comprendre le mode d’emploi. Sur inscription.

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Impasse du Couvent Neffiès 34320 Hérault Occitanie +33 6 47 91 97 81 royaumeactivites@gmail.com

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English :

Are you having trouble setting up your children’s consoles, phones or tablets? Between forgotten passwords and kids who always find a way around the rules, do you want to manage screen time?

Don’t be left alone with your screens!

We’re organizing a special presentation by STEFI to help you get the hang of it. Registration required.

L’événement LE CONTRÔLE PARENTAL MISSION IMPOSSIBLE ? PLUS MAINTENANT ! Neffiès a été mis à jour le 2026-05-11 par 34 OT AVANT-MONTS