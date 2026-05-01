Le Coqueli’Trail Rue de la Plaine Moncé-en-Belin

Moncé-en-Belin

Le Coqueli’Trail

Rue de la Plaine Ecole et Plaine de Moncé en Belin Moncé-en-Belin Sarthe

Tarif : 30 – 30 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 13:30:00

fin : 2026-05-30 17:30:00

Date(s) :

2026-05-30

Le Coqueli’trail arrive !

L’USEP de l’école Les Coquelicots organise une grande course relais par équipe de 4 adultes, au profit de l’école.

Vendredi 30 mai

Plaine & école de Moncé-en-Belin

Tour de 1,5 km Course non chronométrée

30 € par équipe

Que vous soyez sportif, amateur ou juste motivé pour soutenir l’école dans une ambiance conviviale, c’est le moment de former votre équipe !

Inscriptions imminentes directement à l’école Les Coquelicots

Buvette sur place pour prolonger le moment ensemble

Venez courir, encourager, partager… et faire vivre ce bel événement solidaire ! .

Rue de la Plaine Ecole et Plaine de Moncé en Belin Moncé-en-Belin 72230 Sarthe Pays de la Loire

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Le Coqueli’Trail Moncé-en-Belin a été mis à jour le 2026-05-20 par CDT72