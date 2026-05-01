Le Coqueli’Trail Rue de la Plaine Moncé-en-Belin
Le Coqueli’Trail Rue de la Plaine Moncé-en-Belin samedi 30 mai 2026.
Moncé-en-Belin
Le Coqueli’Trail
Rue de la Plaine Ecole et Plaine de Moncé en Belin Moncé-en-Belin Sarthe
Tarif : 30 – 30 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 13:30:00
fin : 2026-05-30 17:30:00
Date(s) :
2026-05-30
Le Coqueli’trail arrive !
L’USEP de l’école Les Coquelicots organise une grande course relais par équipe de 4 adultes, au profit de l’école.
Vendredi 30 mai
Plaine & école de Moncé-en-Belin
Tour de 1,5 km Course non chronométrée
30 € par équipe
Que vous soyez sportif, amateur ou juste motivé pour soutenir l’école dans une ambiance conviviale, c’est le moment de former votre équipe !
Inscriptions imminentes directement à l’école Les Coquelicots
Buvette sur place pour prolonger le moment ensemble
Venez courir, encourager, partager… et faire vivre ce bel événement solidaire ! .
Rue de la Plaine Ecole et Plaine de Moncé en Belin Moncé-en-Belin 72230 Sarthe Pays de la Loire
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Le Coqueli’Trail Moncé-en-Belin a été mis à jour le 2026-05-20 par CDT72
À voir aussi à Moncé-en-Belin (Sarthe)
- Bric à Brac de Moncé Moncé-en-Belin 31 mai 2026