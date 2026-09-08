Le corps à l’œuvre : Archéologie, Musée d’art et d’histoire, Genève
jeudi 17 décembre 2026 · Musée d'art et d'histoire · Genève
Informations pratiques
Le corps à l’œuvre : Archéologie Jeudi 17 décembre, 18h30 Musée d’art et d’histoire
CHF 15.-, sur réservation
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-12-17T18:30:00+01:00 – 2026-12-17T19:30:00+01:00
Fin : 2026-12-17T18:30:00+01:00 – 2026-12-17T19:30:00+01:00
Venez découvrir la collection permanente d’archéologie à travers la méthode Feldenkrais, une approche kinesthésique doublée d’une conscience aiguisée du corps et de l’espace.
Avec un.e praticien.ne de la méthode Feldenkrais et une médiatrice culturelle
Musée d’art et d’histoire Rue Charles-GALLAND 2, 1206 Genève Genève 1205 +41 22 418 26 00 http://www.mah-geneve.ch [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.mahmah.ch/content# »}] http://www.ville-geneve.ch/plan-ville/musees/musee-art-histoire/
Visite Feldenkrais
DR
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