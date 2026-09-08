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Le corps à l’œuvre : Archéologie, Musée d’art et d’histoire, Genève

jeudi 17 décembre 2026 · Musée d'art et d'histoire · Genève

Le corps à l’œuvre : Archéologie, Musée d’art et d’histoire, Genève

Informations pratiques

Début
jeudi 17 décembre 2026
Fin
jeudi 17 décembre 2026
Lieu
Musée d'art et d'histoire
Adresse
Rue Charles-GALLAND 2, 1206 Genève
Ville
1205 Genève
Tarif
CHF 15.-, sur réservation

Le corps à l’œuvre : Archéologie Jeudi 17 décembre, 18h30 Musée d’art et d’histoire

CHF 15.-, sur réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-12-17T18:30:00+01:00 – 2026-12-17T19:30:00+01:00
Fin : 2026-12-17T18:30:00+01:00 – 2026-12-17T19:30:00+01:00

Venez découvrir la collection permanente d’archéologie à travers la méthode Feldenkrais, une approche kinesthésique doublée d’une conscience aiguisée du corps et de l’espace.
Avec un.e praticien.ne de la méthode Feldenkrais et une médiatrice culturelle

Musée d’art et d’histoire Rue Charles-GALLAND 2, 1206 Genève Genève 1205 +41 22 418 26 00 http://www.mah-geneve.ch [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.mahmah.ch/content# »}] http://www.ville-geneve.ch/plan-ville/musees/musee-art-histoire/
Visite Feldenkrais

DR

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