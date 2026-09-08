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Le corps à l’œuvre : Beaux-Arts, Musée d’art et d’histoire, Genève

jeudi 15 octobre 2026 · Musée d'art et d'histoire · Genève

Le corps à l’œuvre : Beaux-Arts, Musée d’art et d’histoire, Genève

Informations pratiques

Début
jeudi 15 octobre 2026
Fin
jeudi 15 octobre 2026
Lieu
Musée d'art et d'histoire
Adresse
Rue Charles-GALLAND 2, 1206 Genève
Ville
1205 Genève
Tarif
CHF 15.-, sur réservation

Le corps à l’œuvre : Beaux-Arts Jeudi 15 octobre, 18h30 Musée d’art et d’histoire

CHF 15.-, sur réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-15T18:30:00+02:00 – 2026-10-15T19:30:00+02:00
Fin : 2026-10-15T18:30:00+02:00 – 2026-10-15T19:30:00+02:00

Venez découvrir la collection permanente des beaux-arts à travers la méthode Feldenkrais, une approche kinesthésique doublée d’une conscience aiguisée du corps et de l’espace.
Avec un.e praticien.ne de la méthode Feldenkrais et une médiatrice culturelle

Musée d’art et d’histoire Rue Charles-GALLAND 2, 1206 Genève Genève 1205 +41 22 418 26 00 http://www.mah-geneve.ch [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.mahmah.ch/content# »}] http://www.ville-geneve.ch/plan-ville/musees/musee-art-histoire/
Visite Feldenkrais

DR

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