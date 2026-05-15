Azillanet

LE COUVENT CHANT POLYPHONIQUE OCCITAN

7 Rue du Couvent Azillanet Hérault

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-02

fin : 2026-06-02

Date(s) :

2026-06-02 2026-06-16 2026-06-30

Atelier de chant polyphonique occitan .

Apprenez un répertoire traditionnel et travaillez votre voix dans une ambiance conviviale. Ouvert aux débutants comme aux chanteurs confirmés.

Le Foyer Rural d’Azillanet vous invite à rejoindre son atelier de chant polyphonique occitan, animé par Yves, un passionné de transmission orale. Venez cultiver votre voix et partager le plaisir de chanter ensemble dans le cadre inspirant du Couvent.

L’objectif est simple perfectionner sa technique respiratoire, poser sa voix et se constituer un répertoire de chants traditionnels ou de compositions contemporaines (L. Cavalié, G. Lopez). Plus qu’un simple cours, cet atelier se veut un lieu de mixité et d’échange où la langue occitane est célébrée pour sa poésie et ses racines. Ne pas parler occitan ou craindre de chanter faux n’est pas un frein ici, on apprend à l’oreille et on progresse collectivement dans la bienveillance. L’ambition est de pouvoir partager ces chants lors de moments conviviaux en Minervois. Une belle occasion de succomber à la cantanha , ce besoin irrépressible de chanter en groupe ! .

7 Rue du Couvent Azillanet 34210 Hérault Occitanie +33 6 82 94 50 01

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English :

Occitan polyphonic singing workshop.

Learn a traditional repertoire and work on your voice in a friendly atmosphere. Open to beginners and advanced singers alike.

L’événement LE COUVENT CHANT POLYPHONIQUE OCCITAN Azillanet a été mis à jour le 2026-05-15 par 34 OT DU MINERVOIS AU CAROUX EN HAUT LANGUEDOC