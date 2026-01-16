TROC DE MOTS SOIREE POETIQUE Azillanet

TROC DE MOTS SOIREE POETIQUE

7 Rue du Couvent Azillanet Hérault

Début : 2026-01-28

fin : 2026-01-28

2026-01-28

Participez à un Troc de mots convivial : apportez un texte, un livre ou quelques phrases à partager. Un moment d’échanges, de créativité et de bonne humeur autour des mots.

Thèmes “Ce que je ne voulais pas” “La galette” et “Chauds les marrons”

une soirée Troc de mots placée sous le signe du partage et de la créativité.

Le principe est simple : chacun vient avec un mot, un extrait, un livre, un poème, une chanson, une citation ou même une phrase inventée. Ces fragments sont ensuite échangés, lus, offerts ou transformés au fil des envies.

Dans une ambiance chaleureuse et bienveillante, les participants découvrent les trouvailles des autres, piochent dans une boîte à mots, improvisent des associations inattendues ou composent de petits textes collectifs. Que l’on soit lecteur passionné, amateur d’écriture ou simple curieux, ce moment ludique invite à jouer avec la langue, à se laisser surprendre et à créer du lien.

Une belle occasion de se retrouver en hiver, de nourrir son imaginaire et de repartir avec des mots nouveaux en poche.

7 Rue du Couvent Azillanet 34210 Hérault Occitanie +33 6 83 12 97 86

English :

The Foyer Rural organizes a Troc de mots poetry evening every last Wednesday of the month

