Le CPF une clé pour développer vos compétences Saint-Junien
Le CPF une clé pour développer vos compétences Saint-Junien mardi 28 avril 2026.
Saint-Junien
Le CPF une clé pour développer vos compétences
13 Rue Thomas Edison Saint-Junien Haute-Vienne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-28 09:00:00
fin : 2026-04-28 11:00:00
Date(s) :
2026-04-28
Le Compte Personnel de Formation (CPF) est bien plus qu’un simple dispositif c’est une véritable opportunité pour faire évoluer votre parcours professionnel à votre rythme. Que vous souhaitiez acquérir de nouvelles compétences, changer de voie ou renforcer votre expertise, le CPF vous ouvre les portes d’un large choix de formations adaptées à vos ambitions. Accessible à tous les actifs, il vous permet de construire un projet qui vous ressemble, en toute autonomie. Profitez de cette clé pour investir dans votre avenir, gagner en confiance et donner un nouvel élan à votre carrière. Avec le CPF, chaque compétence acquise devient un pas de plus vers vos objectifs professionnels. .
13 Rue Thomas Edison Saint-Junien 87200 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 03 35 70
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L’événement Le CPF une clé pour développer vos compétences Saint-Junien a été mis à jour le 2026-04-16 par Terres de Limousin
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