Informations pratiques

Saint-Avit

Le Crew

rue devant La Table d’Avit Saint-Avit Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-26 21:00:00

fin : 2026-08-26 21:45:00

Date(s) :

2026-08-26

Avec Le Crew, Anthony Egea prolonge l’aventure du spectacle Le GIC. Cette nouvelle forme tout terrain s’est nourrie et enrichie au fil de ses rencontres avec le public et les différents espaces investis.

Dans ce nouveau pas de danse environnemental, les danseurs intègrent le public à ses chorégraphies. Chaque danseur, armé de son enceinte, s’empare de la foule, dialogue avec elle et ose des expériences participatives. L’utilisation d’une musique électro puissante entraîne le public à entrer en communion avec le crew pour un jeu dynamique et collectif.

Avec le soutien de l’Office Artistique de la Région Nouvelle-Aquitaine (OARA). .

rue devant La Table d’Avit Saint-Avit 40090 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 03 72 10

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English : Le Crew

L’événement Le Crew Saint-Avit a été mis à jour le 2026-07-03 par OT Mont-de-Marsan