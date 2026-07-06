Informations pratiques

Saint-Avit

Plouf et Replouf

Parvis du Foyer Municipal Saint-Avit Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-26 19:00:00

fin : 2026-08-26 19:45:00

Date(s) :

2026-08-26

Deux nageurs sveltes et musclés vêtus de jogging bleu, chaussures en plastique et bonnet de bain aux splendides motifs géométriques, débarquent autour d’une piscine… d’un mètre de diamètre !

Les préparatifs de la baignade vérification de la temperature de l’eau, exercices physiques… sont incroyablement précis. Mais d’éclaboussures en glissades, la maladresse s’invite au coeur du duo, provoquant des clowneries totalement réjouissantes… .

Parvis du Foyer Municipal Saint-Avit 40090 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 03 72 10

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English : Plouf et Replouf

L’événement Plouf et Replouf Saint-Avit a été mis à jour le 2026-07-06 par OT Mont-de-Marsan