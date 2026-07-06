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Plouf et Replouf Saint-Avit

mercredi 26 août 2026 · Saint-Avit

Plouf et Replouf Saint-Avit

Informations pratiques

Début
mercredi 26 août 2026
Fin
mercredi 26 août 2026
Heure de début
19:00:00
Adresse
Parvis du Foyer Municipal
Ville
40090 Saint-Avit
Département
Landes
Tarif

Saint-Avit

Plouf et Replouf

Parvis du Foyer Municipal Saint-Avit Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-26 19:00:00
fin : 2026-08-26 19:45:00

Date(s) :
2026-08-26

Deux nageurs sveltes et musclés vêtus de jogging bleu, chaussures en plastique et bonnet de bain aux splendides motifs géométriques, débarquent autour d’une piscine… d’un mètre de diamètre !

Les préparatifs de la baignade vérification de la temperature de l’eau, exercices physiques… sont incroyablement précis. Mais d’éclaboussures en glissades, la maladresse s’invite au coeur du duo, provoquant des clowneries totalement réjouissantes…   .

Parvis du Foyer Municipal Saint-Avit 40090 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 03 72 10 

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English : Plouf et Replouf

L’événement Plouf et Replouf Saint-Avit a été mis à jour le 2026-07-06 par OT Mont-de-Marsan

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