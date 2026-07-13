Le Crew Terrasson-Lavilledieu
jeudi 20 août 2026 · Terrasson-Lavilledieu
Informations pratiques
Terrasson-Lavilledieu
Le Crew
Terrasson-Lavilledieu Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-20 21:00:00
fin : 2026-08-20
Date(s) :
2026-08-20
Place de la Libération danse hip hop par la Cie Rêvolution, spectacle qui a reçu le prix du public lors du Festival Mimos 2025 à Périgueux.
Place de la Libération danse hip hop par la Cie Rêvolution, spectacle qui a reçu le prix du public lors du Festival Mimos 2025 à Périgueux. .
Terrasson-Lavilledieu 24120 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 50 13 80
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English : Le Crew
Place de la Libération: hip-hop dance performance by Cie R%EAvolution, a show that won the Audience Choice Award at the 2025 Mimos Festival in Périgueux.
L’événement Le Crew Terrasson-Lavilledieu a été mis à jour le 2026-07-13 par Vézère Périgord Noir