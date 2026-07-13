Informations pratiques

Terrasson-Lavilledieu

Le Crew

Terrasson-Lavilledieu Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-20 21:00:00

fin : 2026-08-20

Date(s) :

2026-08-20

Place de la Libération danse hip hop par la Cie Rêvolution, spectacle qui a reçu le prix du public lors du Festival Mimos 2025 à Périgueux.

Place de la Libération danse hip hop par la Cie Rêvolution, spectacle qui a reçu le prix du public lors du Festival Mimos 2025 à Périgueux. .

Terrasson-Lavilledieu 24120 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 50 13 80

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Le Crew

Place de la Libération: hip-hop dance performance by Cie R%EAvolution, a show that won the Audience Choice Award at the 2025 Mimos Festival in Périgueux.

L’événement Le Crew Terrasson-Lavilledieu a été mis à jour le 2026-07-13 par Vézère Périgord Noir