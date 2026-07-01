Visite libre : déambulation au coeur des jardins de l’imaginaire., Les Jardins de l’Imaginaire, Terrasson-Lavilledieu

Informations pratiques

Visite libre : déambulation au coeur des jardins de l’imaginaire. 19 et 20 septembre Les Jardins de l’Imaginaire Dordogne

Gratuit. L’accès aux Jardins est uniquement possible avec un bracelet, à retirer obligatoirement à la billetterie située en contrebas des Jardins, place de Genouillac, de 10h à 17h.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Les Jardins de l’Imaginaire vous invitent à porter un autre regard sur le patrimoine paysager, son histoire, sa préservation et sa transmission.

Au fil de votre déambulation dans ce lieu vivant, capturez un instant, conservez un souvenir et partagez un moment précieux en famille ou entre amis.

Une photographie, une émotion, un souvenir… bien plus qu’imaginaire !

Les Jardins de l’Imaginaire Place de Genouillac, 24120 Terrasson-Lavilledieu, France Terrasson-Lavilledieu 24120 Dordogne Nouvelle-Aquitaine 0553508682 http://www.jardins-imaginaire.com Situés en surplomb de la Vézère et de la ville ancienne les jardins de l’Imaginaire ont été créés au début des années 1990 par les paysagistes Kathryn Gustafson et Philippe Marchand, ainsi que l’architecte Ian Ritchie pour la serre froide. Ils proposent un parcours en 13 tableaux retraçant l’histoire des jardins dans une interprétation contemporaine. L’eau est l’élément conducteur du jardin s’écoulant notamment dans un canal étroit et un escalier d’eau. La serre passive est composée d’une structure en murs gabions (pierres enserrées dans un grillage) couverte d’un toit en verre. Elle abrite un espace d’exposition, un café et une librairie. A côté de celle-ci se déploie un amphithéâtre de plein air dont les gradins sont formés d’arcs en acier appuyés sur la pente naturelle du terrain. En utilisant des éléments présents sur le site et en y installant de nouveaux végétaux, les paysagistes ont réussi à créer une suite d’environnements sensoriels différents, tout en dégageant des axes visuels sur le village de Terrasson.

Les Jardins de l’Imaginaire vous invitent à porter un autre regard sur le patrimoine paysager, son histoire, sa préservation et sa transmission.

©Jardins de L’Imaginaire