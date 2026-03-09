Le Cri de la Bécasse au p’tit marché de Bourgvilain Place de l’Eglise Bourgvilain

Le Cri de la Bécasse au p’tit marché de Bourgvilain

Le Cri de la Bécasse, un joyeux duo de chansons acoustiques, entre jazz, chanson française et musique du monde.

Petite restauration sur place crêpes et gaufres (Lycée La Prat’s), planches apéro (RPI Les 4 Saisons).

Dégustation des vins du Domaine des Riots à Pierreclos.

Retrouvons nous à partir de 17h00 au cœur du bourg, avec tous les producteurs, exposants et les Amis du Marché pour une fin d’après-midi en musique et chansons.

Buvette conviviale du marché. .

Place de l’Eglise Le bourg Bourgvilain 71520 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté marche.bourgvilain@orange.fr

