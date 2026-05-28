Cabaret Schnocks en concert au p’tit marché de Bourgvilain Bourgvilain
Cabaret Schnocks en concert au p’tit marché de Bourgvilain Bourgvilain jeudi 2 juillet 2026.
Bourgvilain
Cabaret Schnocks en concert au p’tit marché de Bourgvilain
Place de l’église Bourgvilain Saône-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-02 17:00:00
fin : 2026-07-02 19:30:00
Date(s) :
2026-07-02
Cabaret Schnocks, de la chanson française à la musique pop en passant par l’humour, l’émotion et l’engagement. Renaud, Brassens, Ricet Barrier, Anne Sylvestre … Un excellent moment en perspective !
Les producteurs et exposants habituels seront présents dès 17h.
Tables et bancs seront installés sur la place de l’église
Petite restauration sur place ou à emporter poulet rôti, frites fraiches, par Nathalie.
Buvette conviviale des Amis du Marché. .
Place de l’église Bourgvilain 71520 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté marche.bourgvilain@orange.fr
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English : Cabaret Schnocks en concert au p’tit marché de Bourgvilain
L’événement Cabaret Schnocks en concert au p’tit marché de Bourgvilain Bourgvilain a été mis à jour le 2026-05-25 par Département 71/Direction de l’Attractivité et de la Communication (coordination)