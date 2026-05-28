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Cabaret Schnocks en concert au p’tit marché de Bourgvilain Bourgvilain

Cabaret Schnocks en concert au p’tit marché de Bourgvilain Bourgvilain jeudi 2 juillet 2026.

Adresse : Place de l'église

Ville : 71520 Bourgvilain

Département : Saône-et-Loire

Début : jeudi 2 juillet 2026

Fin : jeudi 2 juillet 2026

Heure de début : 17:00:00

Tarif :

Bourgvilain

Cabaret Schnocks en concert au p’tit marché de Bourgvilain

Place de l’église Bourgvilain Saône-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-02 17:00:00
fin : 2026-07-02 19:30:00

Date(s) :
2026-07-02

Cabaret Schnocks, de la chanson française à la musique pop en passant par l’humour, l’émotion et l’engagement. Renaud, Brassens, Ricet Barrier, Anne Sylvestre … Un excellent moment en perspective !
Les producteurs et exposants habituels seront présents dès 17h.
Tables et bancs seront installés sur la place de l’église
Petite restauration sur place ou à emporter poulet rôti, frites fraiches, par Nathalie.
Buvette conviviale des Amis du Marché.   .

Place de l’église Bourgvilain 71520 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté   marche.bourgvilain@orange.fr

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English : Cabaret Schnocks en concert au p’tit marché de Bourgvilain

L’événement Cabaret Schnocks en concert au p’tit marché de Bourgvilain Bourgvilain a été mis à jour le 2026-05-25 par Département 71/Direction de l’Attractivité et de la Communication (coordination)

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