Bourgvilain fête l’été Place de l’Eglise Bourgvilain
Bourgvilain fête l’été Place de l’Eglise Bourgvilain jeudi 25 juin 2026.
Bourgvilain
Bourgvilain fête l’été
Place de l’Eglise 110 route des enceints Bourgvilain Saône-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-25 16:30:00
fin : 2026-06-25
Date(s) :
2026-06-25
Bourgvilain fête l’été ! Venez profiter d’un moment convivial autour du P’tit Marché de Bourgvilain , animation musicale avec le Trio des Moustiquaires , restauration sur place avec un menu unique à proposé par Les Arbillons Restaurant Signature Larochette ainsi que la buvette tenue par Julie de l’épicerie la Zette . .
Place de l’Eglise 110 route des enceints Bourgvilain 71520 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 50 81 73 contact@les-arbillons-restaurant.com
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English : Bourgvilain fête l’été
L’événement Bourgvilain fête l’été Bourgvilain a été mis à jour le 2026-06-18 par Département 71/Direction de l’Attractivité et de la Communication (coordination)
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