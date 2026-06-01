Bourgvilain fête l’été Place de l’Eglise Bourgvilain

Bourgvilain

Bourgvilain fête l’été

Place de l’Eglise 110 route des enceints Bourgvilain Saône-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-25 16:30:00

fin : 2026-06-25

Date(s) :

2026-06-25

Bourgvilain fête l’été ! Venez profiter d’un moment convivial autour du P’tit Marché de Bourgvilain , animation musicale avec le Trio des Moustiquaires , restauration sur place avec un menu unique à proposé par Les Arbillons Restaurant Signature Larochette ainsi que la buvette tenue par Julie de l’épicerie la Zette . .

Place de l’Eglise 110 route des enceints Bourgvilain 71520 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 50 81 73 contact@les-arbillons-restaurant.com

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English : Bourgvilain fête l’été

L’événement Bourgvilain fête l’été Bourgvilain a été mis à jour le 2026-06-18 par Département 71/Direction de l’Attractivité et de la Communication (coordination)