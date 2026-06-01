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Bourgvilain fête l’été Place de l’Eglise Bourgvilain

Bourgvilain fête l’été Place de l’Eglise Bourgvilain jeudi 25 juin 2026.

Lieu : Place de l'Eglise

Adresse : 110 route des enceints

Ville : 71520 Bourgvilain

Département : Saône-et-Loire

Début : jeudi 25 juin 2026

Fin : jeudi 25 juin 2026

Heure de début : 16:30:00

Tarif :

Bourgvilain

Bourgvilain fête l’été

Place de l’Eglise 110 route des enceints Bourgvilain Saône-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-25 16:30:00
fin : 2026-06-25

Date(s) :
2026-06-25

Bourgvilain fête l’été ! Venez profiter d’un moment convivial autour du P’tit Marché de Bourgvilain , animation musicale avec le Trio des Moustiquaires , restauration sur place avec un menu unique à proposé par Les Arbillons Restaurant Signature Larochette ainsi que la buvette tenue par Julie de l’épicerie la Zette .   .

Place de l’Eglise 110 route des enceints Bourgvilain 71520 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 50 81 73  contact@les-arbillons-restaurant.com

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English : Bourgvilain fête l’été

L’événement Bourgvilain fête l’été Bourgvilain a été mis à jour le 2026-06-18 par Département 71/Direction de l’Attractivité et de la Communication (coordination)

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