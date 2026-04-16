Sueno Andino au P’tit Marché de Bourgvilain Place de l’église Bourgvilain
Sueno Andino au P’tit Marché de Bourgvilain Place de l’église Bourgvilain jeudi 16 juillet 2026.
Bourgvilain
Sueno Andino au P’tit Marché de Bourgvilain
Place de l’église Place de l’Eglise Bourgvilain Saône-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-16 17:00:00
fin : 2026-07-16 19:30:00
Date(s) :
2026-07-16
C’est le joyeux ensemble Sueño Andino qui animera le marché ce jeudi après-midi !
Chant, danses et musique des Andes. Guitares, charangos, flûtes des Andes, ronroco, quena, siku, bombo etc.
Tous les producteurs et exposants habituels seront présents.
Petite restauration sur place ou à emporter poulet grillé et frites maison.
Buvette conviviale du marché
A partir de 17h. .
Place de l’église Place de l’Eglise Bourgvilain 71520 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté marche.bourgvilain@orange.fr
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English : Sueno Andino au P’tit Marché de Bourgvilain
L’événement Sueno Andino au P’tit Marché de Bourgvilain Bourgvilain a été mis à jour le 2026-06-18 par Département 71/Direction de l’Attractivité et de la Communication (coordination)
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