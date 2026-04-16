Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Sueno Andino au P’tit Marché de Bourgvilain Place de l’église Bourgvilain

Sueno Andino au P’tit Marché de Bourgvilain Place de l’église Bourgvilain jeudi 16 juillet 2026.

Lieu : Place de l'église

Adresse : Place de l'Eglise

Ville : 71520 Bourgvilain

Département : Saône-et-Loire

Début : jeudi 16 juillet 2026

Fin : jeudi 16 juillet 2026

Heure de début : 17:00:00

Tarif :

Bourgvilain

Sueno Andino au P’tit Marché de Bourgvilain

Place de l’église Place de l’Eglise Bourgvilain Saône-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-16 17:00:00
fin : 2026-07-16 19:30:00

Date(s) :
2026-07-16

C’est le joyeux ensemble Sueño Andino qui animera le marché ce jeudi après-midi !
Chant, danses et musique des Andes. Guitares, charangos, flûtes des Andes, ronroco, quena, siku, bombo etc.
Tous les producteurs et exposants habituels seront présents.
Petite restauration sur place ou à emporter poulet grillé et frites maison.
Buvette conviviale du marché
A partir de 17h.   .

Place de l’église Place de l’Eglise Bourgvilain 71520 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté   marche.bourgvilain@orange.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Sueno Andino au P’tit Marché de Bourgvilain

L’événement Sueno Andino au P’tit Marché de Bourgvilain Bourgvilain a été mis à jour le 2026-06-18 par Département 71/Direction de l’Attractivité et de la Communication (coordination)

À voir aussi à Bourgvilain (Saône-et-Loire)