Le Crime du 3e étage Théâtre des masques Ferrières-sur-Sichon

Ferrières-sur-Sichon

Le Crime du 3e étage

Théâtre des masques Place de l’église Ferrières-sur-Sichon Allier

Tarif : 3.5 – 3.5 – 3.5 EUR

Tarif réduit

-16 ans, Carte Mobilité Inclusion

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-25 19:30:00

fin : 2026-05-25

Date(s) :

2026-05-25

Film de Rémi Bezançon avec Gilles Lellouche, Laetitia Casta, Guillaume Gallienne

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Théâtre des masques Place de l’église Ferrières-sur-Sichon 03250 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 84 73 01 98 udaar03@wanadoo.fr

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English :

Film by Rémi Bezançon with Gilles Lellouche, Laetitia Casta, Guillaume Gallienne

L’événement Le Crime du 3e étage Ferrières-sur-Sichon a été mis à jour le 2026-04-23 par Vichy Destinations