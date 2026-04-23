Le Crime du 3e étage Théâtre des masques Ferrières-sur-Sichon
Le Crime du 3e étage Théâtre des masques Ferrières-sur-Sichon lundi 25 mai 2026.
Ferrières-sur-Sichon
Le Crime du 3e étage
Théâtre des masques Place de l’église Ferrières-sur-Sichon Allier
Tarif : 3.5 – 3.5 – 3.5 EUR
Tarif réduit
-16 ans, Carte Mobilité Inclusion
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-25 19:30:00
fin : 2026-05-25
Date(s) :
2026-05-25
Film de Rémi Bezançon avec Gilles Lellouche, Laetitia Casta, Guillaume Gallienne
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Théâtre des masques Place de l’église Ferrières-sur-Sichon 03250 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 84 73 01 98 udaar03@wanadoo.fr
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English :
Film by Rémi Bezançon with Gilles Lellouche, Laetitia Casta, Guillaume Gallienne
L’événement Le Crime du 3e étage Ferrières-sur-Sichon a été mis à jour le 2026-04-23 par Vichy Destinations