Pièce de théâtre Désorientés Théatre des Masques Ferrières-sur-Sichon
Pièce de théâtre Désorientés Théatre des Masques Ferrières-sur-Sichon vendredi 29 mai 2026.
Ferrières-sur-Sichon
Pièce de théâtre Désorientés
Théatre des Masques Place de l’église Ferrières-sur-Sichon Allier
Tarif : 5 – 5 – 10 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-29 19:00:00
fin : 2026-05-30 21:30:00
Date(s) :
2026-05-29 2026-05-30
Désorientés
C’est en musique que nous accueillerons le public lors de nos premières représentations des 29 et 30 mai à 20h au théâtre des Masques de Ferrières-sur-Sichon.
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Théatre des Masques Place de l’église Ferrières-sur-Sichon 03250 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 63 18 70 34
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English :
Disoriented
We’ll be welcoming audiences to our first performances on May 29 and 30 at 8pm at the Théâtre des Masques in Ferrières-sur-Sichon.
L’événement Pièce de théâtre Désorientés Ferrières-sur-Sichon a été mis à jour le 2026-05-11 par Vichy Destinations