Ferrières-sur-Sichon

Pièce de théâtre Désorientés

Théatre des Masques Place de l’église Ferrières-sur-Sichon Allier

Tarif : 5 – 5 – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-29 19:00:00

fin : 2026-05-30 21:30:00

Date(s) :

2026-05-29 2026-05-30

Désorientés

C’est en musique que nous accueillerons le public lors de nos premières représentations des 29 et 30 mai à 20h au théâtre des Masques de Ferrières-sur-Sichon.

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Théatre des Masques Place de l’église Ferrières-sur-Sichon 03250 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 63 18 70 34

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English :

Disoriented

We’ll be welcoming audiences to our first performances on May 29 and 30 at 8pm at the Théâtre des Masques in Ferrières-sur-Sichon.

L’événement Pièce de théâtre Désorientés Ferrières-sur-Sichon a été mis à jour le 2026-05-11 par Vichy Destinations