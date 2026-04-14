Le Criollo, Le Criollo chocolatier, Chalezeule

Le Criollo 1 – 6 juin Le Criollo chocolatier Doubs

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-01T09:00:00+02:00 – 2026-06-01T19:00:00+02:00

Fin : 2026-06-06T09:00:00+02:00 – 2026-06-06T19:00:00+02:00

Aux portes de Besançon, la Chocolaterie Le Criollo, créée en 2001, constitue le rendez-vous incontournable des gourmands et des gourmets. Un savoir-faire unique permet à la fabrique artisanale de proposer une large gamme de produits allant des bonbons de chocolats, plaques à casser aux confiseries sans oublier la pâte à tartiner et autres spécialités.

Sur réservation au 03 81 40 07 23 ou par mail contact@lecriollo.com

Le Criollo chocolatier 1 Rue du Murgelot 25220 Chalezeule Chalezeule 25220 Doubs Bourgogne-Franche-Comté [{« type »: « email », « value »: « contact@lecriollo.com »}] [{« link »: « mailto:contact@lecriollo.com »}]

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