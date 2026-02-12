Observation des oiseaux des prairies à Chalezeule

Chalezeule Doubs

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27 08:30:00

fin : 2026-06-27 12:00:00

Date(s) :

2026-06-27

Seul ou en famille, venez observer les premiers envols des jeunes, notamment de la pie-grièche écorcheur et des hirondelles rustiques. Nous aurons aussi l’occasion d’écouter le beau chant du rossignol philomèle.

RDV à 8 h 30 sur le parking du terrain de foot, situé au chemin des prés à Chalezeule. Retour prévu pour midi. Inscription via gl.besancon@lpo.fr ou auprès de David Wilhelm au 06 79 67 12 35 (attention, places limitées). Prévoir des vêtements adaptés à la météo et vos jumelles si vous en avez ! .

Chalezeule 25220 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 79 67 12 35 gl.besancon@lpo.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Observation des oiseaux des prairies à Chalezeule

L’événement Observation des oiseaux des prairies à Chalezeule Chalezeule a été mis à jour le 2026-02-12 par DOUBS TOURISME (COORDINATION)