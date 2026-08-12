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Le cueilleur de mémoire Auditorium des Champs Libres Rennes

dimanche 4 octobre 2026 · Auditorium des Champs Libres · Rennes

Informations pratiques

Début
dimanche 4 octobre 2026
Fin
dimanche 4 octobre 2026
Lieu
Auditorium des Champs Libres
Adresse
Les Champs Libres - 10 cours des Alliés - 35000 RENNES
Ville
35000 Rennes
Département
Ille-et-Vilaine

Le cueilleur de mémoire Auditorium des Champs Libres Rennes Dimanche 4 octobre, 16h00 Ille-et-Vilaine

gratuit

À l’heure de léguer 70 ans d’images personnelles à la Cinémathèque de Bretagne, Gilbert Nexer, cinéaste amateur, se souvient de sa vie.

Un film en forme de voyage dans les différentes strates temporelles d’une mémoire humaine et d’un village, celui de Locmaria, sur l’île de Groix, (Morbihan).

Un doc du dimanche suivi d’une rencontre avec  le réalis**ateur Samuel Poisson-Quinton** et **Gilbert Nexer** **(**Samuel Poisson-Quinton, 2025, 62 min, Les 48° Rugissants). 

​​En partenariat avec la Cinémathèque de Bretagne.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-10-04T16:00:00.000+02:00
Fin : 2026-10-04T17:45:00.000+02:00

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Auditorium des Champs Libres Les Champs Libres – 10 cours des Alliés – 35000 RENNES Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine


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