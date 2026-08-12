Informations pratiques

Le cueilleur de mémoire Auditorium des Champs Libres Rennes Dimanche 4 octobre, 16h00 Ille-et-Vilaine

gratuit

À l’heure de léguer 70 ans d’images personnelles à la Cinémathèque de Bretagne, Gilbert Nexer, cinéaste amateur, se souvient de sa vie.

Un film en forme de voyage dans les différentes strates temporelles d’une mémoire humaine et d’un village, celui de Locmaria, sur l’île de Groix, (Morbihan).

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Un doc du dimanche suivi d’une rencontre avec le réalis**ateur Samuel Poisson-Quinton** et **Gilbert Nexer** **(**Samuel Poisson-Quinton, 2025, 62 min, Les 48° Rugissants).

​​En partenariat avec la Cinémathèque de Bretagne.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-10-04T16:00:00.000+02:00

Fin : 2026-10-04T17:45:00.000+02:00

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Auditorium des Champs Libres Les Champs Libres – 10 cours des Alliés – 35000 RENNES Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine



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