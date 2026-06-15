Le défi jeu de piste Oloron-Sainte-Marie
Le défi jeu de piste Oloron-Sainte-Marie lundi 10 août 2026.
Oloron-Sainte-Marie
Le défi jeu de piste
5 bis Rue de Rocgrand Oloron-Sainte-Marie Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-10 14:00:00
fin : 2026-08-10 19:00:00
Date(s) :
2026-08-10
C’est la panique ce matin en ville ! Une voisine a perdu un petit sac rempli de friandises qu’elle avait promis aux enfants du quartier. On raconte qu’une ombre inhabituelle l’a fait sursauter et qu’à son retour le sac avait glissé de son cabas. Retrouver ce petit sac va être un sacré défi ! .
5 bis Rue de Rocgrand Oloron-Sainte-Marie 64400 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 39 99 99
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English : Le défi jeu de piste
L’événement Le défi jeu de piste Oloron-Sainte-Marie a été mis à jour le 2026-06-15 par Office de Tourisme du Haut-Béarn
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