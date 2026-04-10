Le Déglingo Fest’ Le Douhet
Le Déglingo Fest’ Le Douhet vendredi 24 avril 2026.
Le Douhet
Le Déglingo Fest’
Salle de la Jarretière Le Douhet Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-24
fin : 2026-04-25
Date(s) :
2026-04-24
Un petit festival de musique et arts du spectacle organisé par l’Ecolibriste les 24 et 25 avril 2026 à la salle de la Jarretière, au Douhet.
.
Salle de la Jarretière Le Douhet 17100 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine lecolibriste.ecoyeux@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
A small music and performing arts festival organized by Ecolibriste on April 24 and 25, 2026 at the Salle de la Jarretière in Le Douhet.
L’événement Le Déglingo Fest’ Le Douhet a été mis à jour le 2026-04-07 par Office de Tourisme de Saintes & la Saintonge