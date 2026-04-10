Le Douhet

Le Déglingo Fest’

Salle de la Jarretière Le Douhet Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-24

fin : 2026-04-25

Date(s) :

2026-04-24

Un petit festival de musique et arts du spectacle organisé par l’Ecolibriste les 24 et 25 avril 2026 à la salle de la Jarretière, au Douhet.

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Salle de la Jarretière Le Douhet 17100 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine lecolibriste.ecoyeux@gmail.com

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English :

A small music and performing arts festival organized by Ecolibriste on April 24 and 25, 2026 at the Salle de la Jarretière in Le Douhet.

L’événement Le Déglingo Fest’ Le Douhet a été mis à jour le 2026-04-07 par Office de Tourisme de Saintes & la Saintonge