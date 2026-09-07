Le Dernier concert – Cie i.Si, Stade de Cempuis, Cempuis

Informations pratiques

Le Dernier concert – Cie i.Si Dimanche 20 septembre, 15h00 Stade de Cempuis Oise

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T15:50:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T15:50:00+02:00

Un duo chaotique, burlesque et musical, basé sur deux personnages excentriques et fantaisistes.

Le public s’installe au milieu d’un univers sonore métallique et mécanique. Deux employés, en blouse, veillent aux dernières préparations d’un concert pour piano et batterie. Une sonnerie retentit. Aidés par le public, ils changent de costume et se présentent en musiciens bien habillés, coiffés et distingués comme pour un grand récital.

Tout semble sous contrôle.

Mais à vouloir trop en faire, la prestation de ces deux musiciens digresse peu à peu, jusqu’à l’accident. Alors une entité sonore inattendue intervient, dicte, s’immisce, ordonne…. punit !

Faut-il obéir ou résister ? S’émanciper avant la folie ?

Une proposition artistique du Centre des Arts du cirque et de la rue La Batoude

Avec : Eric Mimeau et Matthieu Simon

Mise en scène : Alain Servant

Production : No Mad

TOUT PUBLIC

Stade de Cempuis Rue neuve – 60 Cempuis Cempuis 60210 Oise Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://picardieverte.com/ »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.facebook.com/CC.PicardieVerte »}]

Duo musical et burlesque piano/batterie Oise

DR