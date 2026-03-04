Le dernier repas (v. o. avec sous-titres en français), Grande Bibliothèque, Montréal

Le dernier repas (v. o. avec sous-titres en français) Vendredi 13 mars, 14h00, 18h30 Grande Bibliothèque Agglomération de Montréal

Aucune réservation requise. Places limitées.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-13T19:00:00+01:00 – 2026-03-13T21:30:00+01:00

Fin : 2026-03-13T23:30:00+01:00 – 2026-03-14T02:00:00+01:00

Série Les grandes vues

Drame de Maryse Legagneur, Québec, Maison 4:3, 2024, 111 min, avec Gilbert Laumord, Marie-Évelyne Lessard et Fabrice Yvanoff Sénat.

Dans un hôpital montréalais, un Haïtien atteint d’un cancer à l’estomac demande à sa fille, qui le déteste, de lui préparer ses derniers repas.

Source : Mediafilm

Ce film est présenté en version originale multilingue avec sous-titres en français.

La salle de visionnement sera ouverte dès 13 h 30. Un bibliothécaire spécialiste du cinéma répondra à vos questions et vous présentera le film projeté. Il vous suggérera également des documents des collections de BAnQ liés au film.

Après la projection du film, nous vous invitons à converser avec le bibliothécaire et les autres cinéphiles sur vos impressions et réflexions.

Dans le cadre du Mois de la Francophonie

25 places

Grande Bibliothèque 475, Boul. de Maisonneuve Est Montréal H2L 4E3 Ville-Marie Agglomération de Montréal Québec

Événement se déroulant dans le cadre de la Journée internationale de la Francophonie