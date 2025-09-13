Le dernier rêve d’Edgar Allan Poe – Le Pays des Ombres Centre Paris Anim’ Ruth Bader Ginsburg PARIS

Le dernier rêve d’Edgar Allan Poe – Le Pays des Ombres Centre Paris Anim’ Ruth Bader Ginsburg PARIS jeudi 29 janvier 2026.

Edgar Allan Poe est sur le point de mourir. À l’intérieur de sa tête, sa Folie et sa Raison tentent de le sauver en lui rappelant les œuvres qu’il a écrites. À travers des récits célèbres telles que “Le Cœur Révélateur”, “Le Chat Noir” ou encore “Double Assassinat dans la Rue Morgue”, le spectacle plonge dans les limbes de l’esprit de l’auteur et met en scène ses motifs les plus emblématiques. Enquête, horreur psychologique, amour morbide, résurrection… En se confrontant à ses peurs et ses obsessions, Edgar Allan Poe nous tend finalement un miroir, pour réfléchir sur nous-mêmes et sur notre existence. Un hommage au Maître de l’étrange en forme de dramédie horrifique, mêlant théâtre, danse et musique.

Réservation auprès de l’accueil (01 40 28 18 48 – caleshalles@actisce.org)

Venez découvrir ce spectacle au centre Ruth Bader Ginsburg !

Du jeudi 29 janvier 2026 au vendredi 30 janvier 2026 :

jeudi

de 20h00 à 21h00

vendredi

de 20h00 à 21h00

payant

Tarif plein : 13 €

Tarif réduit : 11 €

Paiement sur place en espèces ou par chèque.

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-01-29T21:00:00+01:00

fin : 2026-01-30T22:00:00+01:00

Date(s) : 2026-01-29T20:00:00+02:00_2026-01-29T21:00:00+02:00;2026-01-30T20:00:00+02:00_2026-01-30T21:00:00+02:00

Centre Paris Anim’ Ruth Bader Ginsburg 6-8 place Carrée, Forum des Halles 75001 PARIS

+33140281848 caleshalles@actisce.org https://www.facebook.com/centreruthbaderginsburg/ https://www.facebook.com/centreruthbaderginsburg/