Le Dindon Monts-sur-Guesnes

Le Dindon

Théâtre de la Montjoie Monts-sur-Guesnes Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-01

fin : 2026-03-01

Date(s) :

2026-03-01

Seuls en scène dans une pièce de Georges Feydeau.

Si tu me trompes, je te trompe ! À partir de cette phrase, Feydeau met en place avec génie un hilarant jeu de dominos autour de son thème favori l’adultère. Deux jeunes femmes jurent de prendre un amant si leurs maris les trompent. Des prétendants, une anglaise excentrique, un anglais de Marseille, un couple dont la femme est sourde comme un pot apporteront un vent de folie dans les intérieurs bourgeois dont Feydeau aime tant se moquer.

Quiproquos et renversements de rôles se succèdent finalement les femmes l’emportent laissant seul le dindon de la farce. Un classique du vaudeville. .

Théâtre de la Montjoie Monts-sur-Guesnes 86420 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 72 37 46 29

