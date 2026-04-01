Le Diner Clos au Clos Vougeot Rue de la Montagne Vougeot

Vougeot

Le Diner Clos au Clos Vougeot

Rue de la Montagne La Folie Vougeot Vougeot Côte-d’Or

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-28 19:00:00

fin : 2026-04-28 01:00:00

Date(s) :

2026-04-28

Après plusieurs dîners d’exception en Champagne, nous avons souhaité écrire un nouveau chapitre.

Et cette fois, direction la Bourgogne.

Pour cette soirée unique, nous réunissons deux figures majeures de la gastronomie et du vin.

Xavier Thuizat,

Meilleur Sommelier de France 2022, Meilleur Ouvrier de France Sommellerie 2023 et Sommelier Award du Guide Michelin 2024… mais aussi passé par les caves mythiques du restaurant Bernard Loiseau, où il a notamment forgé une partie de son parcours.

Louis-Philippe Vigilant,

Chef deux étoiles de la maison Bernard Loiseau, héritier d’une cuisine bourguignonne d’exception, qui signera un menu imaginé spécialement pour cette soirée.

Deux experts, deux sensibilités, réunis dans un cadre intime pour faire dialoguer grands vins et haute gastronomie.

Mais ce dîner est bien plus qu’un simple accord mets & vins ✨

Tout au long de la soirée, Xavier Thuizat et le chef partageront la table avec les convives, racontant en direct leurs anecdotes, leurs rencontres, leurs découvertes de domaines et les histoires derrière chaque bouteille et chaque assiette.

Un moment rare, au plus près de deux passionnés, dans une atmosphère confidentielle et privilégiée.

Vous vivrez

Un dîner gastronomique en 5 temps minimum, imaginé par Louis-Philippe Vigilant, chef 2 étoiles du restaurant Bernard Loiseau

Une sélection 5 cuvées d’exception sélectionnées et commentées par Xavier Thuizat

Une table intime de seulement 12 convives, favorisant les échanges avec les intervenants

La privatisation de La Folie de Vougeot, lieu confidentiel face au Clos Vougeot

Un moment d’échange privilégié avec Xavier Thuizat et Louis-Philippe Vigilant tout au long du dîner

En option, les convives pourront également étoffer l’expérience avec

Une visite et dégustation privée au sein du Clos de Vougeot, lieu emblématique de l’histoire viticole bourguignonne au tarif de 190€ TTC par personne

Une nuit au sein de la Folie Vougeot au tarif de 290€ TTC par personne (une seule chambre disponible)

Une immersion rare au cœur de l’un des terroirs les plus mythiques du monde.

Une soirée pensée comme une rencontre, une transmission et une émotion, où chaque détail a été imaginé pour créer un moment véritablement unique.

✨ Seulement 12 places disponibles au tarif de 695€ TTC par personne.

Informations contact@oenospheres.com .

Rue de la Montagne La Folie Vougeot Vougeot 21640 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté

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English : Le Diner Clos au Clos Vougeot

L’événement Le Diner Clos au Clos Vougeot Vougeot a été mis à jour le 2026-04-22 par OT Gevrey-Nuits| 2*