Le diner de cons Troyes
vendredi 9 octobre 2026 · Troyes
Informations pratiques
Troyes
Le diner de cons
Le Troyes Fois Plus à l’Ouest Troyes Aube
Tarif : 25 – 25 – 25 Eur
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-09 19:00:00
fin : 2026-10-09
Date(s) :
2026-10-09 2026-10-10
Chaque mercredi, Pierre Brochant et ses amis organisent un dîner de cons. Le principe est simple: chaque participant amène un con , et celui dont l’invité se distingue le plus est déclaré vainqueur.
Ce soir Pierre est heureux, il pense avoir trouvé la perle rare: François Pignon, comptable au ministère des Finances, passionné de modèles réduits en allumettes.
Mais ce qu’il ignore, c’est que Pignon, prêt à tout pour rendre service, est un fieffé porteur de guigne passé maître dans l’art de déclencher des catastrophes…
La rencontre entre deux destins qui n’auraient jamais dû se croiser. .
Le Troyes Fois Plus à l’Ouest Troyes 10000 Aube Grand Est +33 3 25 41 08 48 troyes@theatrealouest.com
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English :
L’événement Le diner de cons Troyes a été mis à jour le 2026-06-03 par Office de Tourisme Troyes la Champagne
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