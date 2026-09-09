Informations pratiques

Troyes

Le diner de cons

Le Troyes Fois Plus à l’Ouest Troyes Aube

Tarif : 25 – 25 – 25 Eur

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-09 19:00:00

fin : 2026-10-09

Date(s) :

2026-10-09 2026-10-10

Chaque mercredi, Pierre Brochant et ses amis organisent un dîner de cons. Le principe est simple: chaque participant amène un con , et celui dont l’invité se distingue le plus est déclaré vainqueur.

Ce soir Pierre est heureux, il pense avoir trouvé la perle rare: François Pignon, comptable au ministère des Finances, passionné de modèles réduits en allumettes.

Mais ce qu’il ignore, c’est que Pignon, prêt à tout pour rendre service, est un fieffé porteur de guigne passé maître dans l’art de déclencher des catastrophes…

La rencontre entre deux destins qui n’auraient jamais dû se croiser. .

Le Troyes Fois Plus à l’Ouest Troyes 10000 Aube Grand Est +33 3 25 41 08 48 troyes@theatrealouest.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Le diner de cons Troyes a été mis à jour le 2026-06-03 par Office de Tourisme Troyes la Champagne