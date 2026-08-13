AGENDA · Sampans
Le Dîner des Etoilés SAMPANS Sampans
jeudi 15 octobre 2026 · SAMPANS · Sampans
Informations pratiques
Sampans
Le Dîner des Etoilés
SAMPANS Château du Mont Joly Sampans Jura
Tarif : 300 – 300 – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-15
fin : 2026-10-15
Date(s) :
2026-10-15
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SAMPANS Château du Mont Joly Sampans 39100 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 80 60 42 97 alain.pralon@gmail.com
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English :
L’événement Le Dîner des Etoilés Sampans a été mis à jour le 2026-08-13 par OFFICE DE TOURISME DE DOLE HELLO DOLE
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