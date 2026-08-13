UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Sampans

Le Dîner des Etoilés SAMPANS Sampans

jeudi 15 octobre 2026 · SAMPANS · Sampans

Informations pratiques

Début
jeudi 15 octobre 2026
Fin
jeudi 15 octobre 2026
Lieu
SAMPANS
Adresse
Château du Mont Joly
Ville
39100 Sampans
Département
Jura
Tarif
300 300 Tarif de base plein tarif Tarif de base

Sampans

Le Dîner des Etoilés

SAMPANS Château du Mont Joly Sampans Jura

Tarif : 300 – 300 – EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-15
fin : 2026-10-15

Date(s) :
2026-10-15

  .

SAMPANS Château du Mont Joly Sampans 39100 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 80 60 42 97  alain.pralon@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Le Dîner des Etoilés Sampans a été mis à jour le 2026-08-13 par OFFICE DE TOURISME DE DOLE HELLO DOLE

À voir aussi à Sampans (Jura)