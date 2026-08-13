Le Dîner des Etoilés SAMPANS Sampans

Informations pratiques

Sampans

Le Dîner des Etoilés

SAMPANS Château du Mont Joly Sampans Jura

Tarif : 300 – 300 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-15

fin : 2026-10-15

Date(s) :

2026-10-15

.

SAMPANS Château du Mont Joly Sampans 39100 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 80 60 42 97 alain.pralon@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Le Dîner des Etoilés Sampans a été mis à jour le 2026-08-13 par OFFICE DE TOURISME DE DOLE HELLO DOLE