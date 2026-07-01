Informations pratiques

Gabian

LE DÎNER ÉLÉGANT AU CLAIR DE LUNE

D13 Gabian Hérault

Tarif : 0 – 0 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-29

fin : 2026-07-29

Date(s) :

2026-07-29

Une soirée pour célébrer l’art de la table, entre saveurs et mélodies, où les vignes deviennet table d’hôte et les plats une ode au terroir. Savourez le dîner gastronomique en cinq services, où les saveurs épousent nos vins dans une ambiance élégante et conviviale. Une soirée à la fois gourmande, musicale et inoubliable.

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D13 Gabian 34320 Hérault Occitanie

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English : LE DÎNER ÉLÉGANT AU CLAIR DE LUNE

An evening celebrating the art of dining, blending flavors and melodies, where the vineyards become a banquet table and the dishes an ode to the region. Enjoy a five-course gourmet dinner, where the flavors complement our wines in an elegant and convivial atmosphere. An evening that is at once a culinary delight, a musical experience, and an unforgettable memory.

L’événement LE DÎNER ÉLÉGANT AU CLAIR DE LUNE Gabian a été mis à jour le 2026-07-02 par 34 OT AVANT-MONTS