Gabian

APERO DETENTE AU DOMAINE

Lieu-Dit Mouderet Gabian Hérault

Tarif : 20 – 20 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-08

fin : 2026-08-08

Date(s) :

2026-08-08

Quand le soleil décline sur les vignes, laissez place à la douceur d’un instant hors du temps.

Les samedis d’été, partagez un moment chaleureux en famille ou entre amis.

Planche gourmande + dégustation de nos vins dans une ambiance conviviale et décontractée.

Venez savourez l’été en toute simplicité.

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Lieu-Dit Mouderet Gabian 34320 Hérault Occitanie +33 6 03 62 52 03 ljdomainedespascales@wanadoo.fr

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English :

As the sun declines over the vines, make way for the sweetness of a timeless moment.

On summer Saturdays, share a warm moment with family and friends.

Gourmet platter + wine tasting in a friendly, relaxed atmosphere.

Come and enjoy summer in all its simplicity.

L’événement APERO DETENTE AU DOMAINE Gabian a été mis à jour le 2026-05-12 par 34 OT AVANT-MONTS