Le domaine de l’Argolay un jour un producteur l’Argolay Saint-Germain-en-Brionnais

Saint-Germain-en-Brionnais

Le domaine de l’Argolay un jour un producteur

l’Argolay Le Domaine de l’Argolay Saint-Germain-en-Brionnais Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-21 16:30:00

fin : 2026-08-21

Date(s) :

2026-08-21

Les producteurs du Brionnais Sud Bourgogne vous ouvrent leurs portes !

Cet été, ce sont 4 producteurs qui vous accueillent dans leur exploitation pour une découverte de leur passion autour d’une visite commentée et d’une dégustation.

Direction le domaine de l’Argolay !

C’est au coeur de la Bourgogne, région réputée pour ses vins, et ses escargots! que se situe Le domaine de l’Argolay et plus précisément en saône et loire, 1er département producteur de fromages de chèvres fermiers.

L’exploitation compte à ce jour plus de 200 chèvres, soit environ 120 000 litres de lait par an.

Réservez votre visite auprès de l’Office de Tourisme ou sur notre site Internet et rendez-vous directement chez le producteur.

Gratuit .

l’Argolay Le Domaine de l’Argolay Saint-Germain-en-Brionnais 71800 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 26 07 06

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English : Le domaine de l’Argolay un jour un producteur

L’événement Le domaine de l’Argolay un jour un producteur Saint-Germain-en-Brionnais a été mis à jour le 2026-04-11 par LA CLAYETTE CHAUFFAILLES │ OT Sud Brionnais