Vide-grenier Saint-Germain-en-Brionnais
Vide-grenier Saint-Germain-en-Brionnais dimanche 5 juillet 2026.
Saint-Germain-en-Brionnais
Vide-grenier
Place de l’église Saint-Germain-en-Brionnais Saône-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-05 08:00:00
fin : 2026-07-05 18:00:00
Date(s) :
2026-07-05
Vide-grenier à Saint Germain en Brionnais le dimanche 5 juillet 2026 sur le terrain près de l’église de 8h à 18h.
1€ le mètre linéaire.
Renseignements au 06 76 34 80 12 (après 18h) Parking Buvette Petite restauration sur place Entrée gratuite
Organisateur le comité des fêtes .
Place de l’église Saint-Germain-en-Brionnais 71800 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 16 09 84 76 msms14@gmail.com
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English : Vide-grenier
L’événement Vide-grenier Saint-Germain-en-Brionnais a été mis à jour le 2026-05-11 par LA CLAYETTE CHAUFFAILLES │ OT Sud Brionnais