Saint-Germain-en-Brionnais

Vide-grenier

Place de l’église Saint-Germain-en-Brionnais Saône-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-05 08:00:00

fin : 2026-07-05 18:00:00

Date(s) :

2026-07-05

Vide-grenier à Saint Germain en Brionnais le dimanche 5 juillet 2026 sur le terrain près de l’église de 8h à 18h.

1€ le mètre linéaire.

Renseignements au 06 76 34 80 12 (après 18h) Parking Buvette Petite restauration sur place Entrée gratuite

Organisateur le comité des fêtes .

Place de l’église Saint-Germain-en-Brionnais 71800 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 16 09 84 76 msms14@gmail.com

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English : Vide-grenier

L’événement Vide-grenier Saint-Germain-en-Brionnais a été mis à jour le 2026-05-11 par LA CLAYETTE CHAUFFAILLES │ OT Sud Brionnais