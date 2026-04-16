Le Domaine, d’hier à aujourd’hui – Exposition photos, Domaine de la Gressière, La Bernerie-en-Retz

Informations pratiques

Le Domaine, d’hier à aujourd’hui – Exposition photos 18 – 20 septembre Domaine de la Gressière Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T10:00:00+02:00 – 2026-09-18T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Le Domaine se raconte

À travers une exposition de photographies anciennes, de cartes postales, de témoignages et d’anecdotes, le Domaine vous invite à remonter le fil de son histoire et à découvrir les souvenirs de celles et ceux qui l’ont connu autrefois.

Un parcours photographique installé au cœur de la forêt permettra de découvrir, au fil de la balade, différentes images et histoires liées au Domaine. Un livret accompagnera cette promenade pour partager quelques repères et anecdotes sur son passé.

Au fil du parcours, les souvenirs collectés auprès des habitants feront dialoguer passé et présent : photographies de famille, cartes postales, récits et témoignages permettront de faire revivre la mémoire du lieu et de la transmettre aux nouvelles générations.

Une balade fléchée complètera cette découverte, pour porter un nouveau regard sur le patrimoine du Domaine, son histoire et les façons dont il continue aujourd’hui à vivre et à se réinventer.

Une invitation à découvrir ou redécouvrir leDomaine de la Gressière autrement, entre mémoire, patrimoine et transmission.

Domaine de la Gressière Avenue de la Noue Fleurie La Bernerie-en-Retz 44760 Loire-Atlantique Pays de la Loire 0251746006 https://www.lagressiere.com/ https://www.instagram.com/domainedelagressiere/;https://www.facebook.com/domainedelagressiere [{« link »: « https://www.lagressiere.com/ »}] BIENVENUE AU DOMAINE DE LA GRESSIERE

HOTEL – RESTAURANT – BAR A COCKTAIL – BRUNCH – SEMINAIRE – EVENEMENT

SITE D’EXCEPTION EN TOUTE DECONTRACTION.

Situé à quelques pas de la mer à la Bernerie-en-Retz, le Domaine de la Gressière vous invite à vivre une expérience unique et authentique.

Entouré d’un parc arboré de 4 hectares et de sa vue mer, cet hôtel *** de 23 chambres et son restaurant « L’Atelier » sont une invitation au voyage et à la sérénité.

Alan et toute son équipe, vous réservent un accueil en toute décontraction. En voiture :

– NANTES – Centre-ville (45 kms) – 50 min – Périphérie Rezé (41 km) – 35 min

– LA BAULE (50 kms) – 45 min

– SAINT NAZAIRE (35 kms) – 35 min

– PORNIC (8 kms) – 12 min

En train :

– Nantes -> La Bernerie – Gare de La Bernerie (1 km) – 3 min

Trafic régulier

Environ 8 € – 50 minutes

En avion :

– Aéroport de Nantes-Atlantique – (40 km) – 36 min

Le Domaine se raconte

©Domaine de la Gressière