Saint-Émilion

Le Dôme Exposition d’Art

Les Verdiannes Saint-Émilion Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-14

fin : 2026-05-14

Date(s) :

2026-05-14 2026-07-31

Toute l’équipe du Dôme est ravie de vous annoncer le lancement d’une nouvelle exposition artistique à partir du 14 mai 2026.

Le Dôme accueille une nouvelle saison artistique avec Eric Bourse, à travers une sélection de peintures de l’artiste français, présentée de mai à juillet 2026.

Reconnu pour son langage visuel expressif et introspectif, Eric Bourse explore des thèmes tels que l’émotion, la transformation et les liens humains à travers des compositions en strates, à l’équilibre entre abstraction et figuration.

En résonance avec l’architecture circulaire du Dôme et son lien profond avec le terroir, cette exposition poursuit l’engagement de la propriété à favoriser un dialogue entre l’art, le vin et l’expérience sensorielle. .

Les Verdiannes Saint-Émilion 33330 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 7 48 15 09 47 visits@maltus.com

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English :

L’événement Le Dôme Exposition d’Art Saint-Émilion a été mis à jour le 2026-05-12 par OT Saint-Emilion