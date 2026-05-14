Le Dôme Exposition d’Art Saint-Émilion
Le Dôme Exposition d’Art Saint-Émilion jeudi 14 mai 2026.
Saint-Émilion
Le Dôme Exposition d’Art
Les Verdiannes Saint-Émilion Gironde
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-14
fin : 2026-05-14
Date(s) :
2026-05-14 2026-07-31
Toute l’équipe du Dôme est ravie de vous annoncer le lancement d’une nouvelle exposition artistique à partir du 14 mai 2026.
Le Dôme accueille une nouvelle saison artistique avec Eric Bourse, à travers une sélection de peintures de l’artiste français, présentée de mai à juillet 2026.
Reconnu pour son langage visuel expressif et introspectif, Eric Bourse explore des thèmes tels que l’émotion, la transformation et les liens humains à travers des compositions en strates, à l’équilibre entre abstraction et figuration.
En résonance avec l’architecture circulaire du Dôme et son lien profond avec le terroir, cette exposition poursuit l’engagement de la propriété à favoriser un dialogue entre l’art, le vin et l’expérience sensorielle. .
Les Verdiannes Saint-Émilion 33330 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 7 48 15 09 47 visits@maltus.com
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English :
L’événement Le Dôme Exposition d’Art Saint-Émilion a été mis à jour le 2026-05-12 par OT Saint-Emilion
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