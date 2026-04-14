Le donjon de Ballon, Donjon de Ballon et son jardin remarquable, Ballon-Saint Mars

Le donjon de Ballon 6 et 7 juin Donjon de Ballon et son jardin remarquable Sarthe

Adultes 5 euros ; Enfants de plus de 7 ans à 16 ans : 2 euros

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T14:30:00+02:00 – 2026-06-06T18:30:00+02:00

Fin : 2026-06-07T14:30:00+02:00 – 2026-06-07T18:30:00+02:00

Venez découvrir le donjon de Ballon, son jardin remarquable et sa vue exceptionnelle sur le Saosnois.

Le donjon et son jardin remarquable d’inspiration Moyen-Age et Renaissance offrent:

– Un panorama exceptionnel avec une vue à 360° sur le Saonois

– Un jardin clos « Hortus conclusus » à l’intérieur des courtines composé de simple ou plantes médicinales, tinctorales ou culinaires entourées de bordures de buis et de topiaires

– un verger constitué d’une collection d’arbres fruitiers botaniques: prunus, malus, pyrus

– une roseraie comprenant une collection de roses anciennes, de pivoines arbustives et de clématites.

Donjon de Ballon et son jardin remarquable Rue du Chateau, Ballon Saint-Mars Ballon-Saint Mars 72290 Ballon Sarthe Pays de la Loire 0243273051 https://www.donjondeballon.fr/ Découvrez le donjon de Ballon, château fort médiéval, construit au XIe siècle sur un éperon rocheux et surnommé la « Porte du Maine » de par sa position stratégique

Forteresse médiévale, offrant une vue imprenable sur le parc Maine-Normandie, le Donjon est l’objet de rivalités entre les Anglais et les Français durant tout le Moyen Age. Meublé, il permet de découvrir la vie au temps de la Renaissance, et d’apprécier les roses anciennes, les pivoines arbustives et les arbres fruitiers botaniques de son jardin remarquable. Parkings dans la ville de Ballon

Le donjon et son jardin remarquable

© Suzanne Babey-Guéroult