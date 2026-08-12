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Le Ducky Comedy Club revient au Parc des Bois ! Guinguette du Parc des Bois, Parc des Gayeulles Rennes

mercredi 12 août 2026 · Guinguette du Parc des Bois, Parc des Gayeulles · Rennes

Le Ducky Comedy Club revient au Parc des Bois ! Guinguette du Parc des Bois, Parc des Gayeulles Rennes

Informations pratiques

Début
mercredi 12 août 2026
Fin
mercredi 12 août 2026
Lieu
Guinguette du Parc des Bois, Parc des Gayeulles
Adresse
Au Parc des Bois : Restaurant - Guinguette, Rue du Patis Tatelin, Rennes, France
Ville
35700 Rennes
Département
Ille-et-Vilaine

Le Ducky Comedy Club revient au Parc des Bois ! Guinguette du Parc des Bois, Parc des Gayeulles Rennes Mercredi 12 août, 20h30 Ille-et-Vilaine

Entrée libre

Au programme : 1h15 de stand-up avec des humoristes, débutants ou confirmés

Le Ducky Comedy Club revient au Parc des Bois !

Au programme : 1h15 de stand-up avec des humoristes, débutants ou confirmés
Une soirée pour rire, découvrir et passer un bon moment

️ Mercredi 12 août
20h30
Guinguette du Parc des Bois
☀️ En extérieur si le temps le permet
️ À l’intérieur sinon
️ Entrée gratuite* – sortie à prix libre
(*consommation au bar)

Public averti

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-08-12T20:30:00.000+02:00
Fin : 2026-08-12T22:00:00.000+02:00

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Guinguette du Parc des Bois, Parc des Gayeulles Au Parc des Bois : Restaurant – Guinguette, Rue du Patis Tatelin, Rennes, France Maurepas – Patton Rennes 35700 Ille-et-Vilaine


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