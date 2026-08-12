mercredi 12 août 2026 · Guinguette du Parc des Bois, Parc des Gayeulles · Rennes

Informations pratiques

Le Ducky Comedy Club revient au Parc des Bois ! Guinguette du Parc des Bois, Parc des Gayeulles Rennes Mercredi 12 août, 20h30 Ille-et-Vilaine

Entrée libre

Au programme : 1h15 de stand-up avec des humoristes, débutants ou confirmés

Le Ducky Comedy Club revient au Parc des Bois !

Au programme : 1h15 de stand-up avec des humoristes, débutants ou confirmés

Une soirée pour rire, découvrir et passer un bon moment

️ Mercredi 12 août

20h30

Guinguette du Parc des Bois

☀️ En extérieur si le temps le permet

️ À l’intérieur sinon

️ Entrée gratuite* – sortie à prix libre

(*consommation au bar)

Public averti

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-08-12T20:30:00.000+02:00

Fin : 2026-08-12T22:00:00.000+02:00

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Guinguette du Parc des Bois, Parc des Gayeulles Au Parc des Bois : Restaurant – Guinguette, Rue du Patis Tatelin, Rennes, France Maurepas – Patton Rennes 35700 Ille-et-Vilaine



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