Le Ducky Comedy Club revient au Parc des Bois ! Guinguette du Parc des Bois, Parc des Gayeulles Rennes
mercredi 12 août 2026 · Guinguette du Parc des Bois, Parc des Gayeulles · Rennes
Informations pratiques
Le Ducky Comedy Club revient au Parc des Bois ! Guinguette du Parc des Bois, Parc des Gayeulles Rennes Mercredi 12 août, 20h30 Ille-et-Vilaine
Entrée libre
Au programme : 1h15 de stand-up avec des humoristes, débutants ou confirmés
Le Ducky Comedy Club revient au Parc des Bois !
Au programme : 1h15 de stand-up avec des humoristes, débutants ou confirmés
Une soirée pour rire, découvrir et passer un bon moment
️ Mercredi 12 août
20h30
Guinguette du Parc des Bois
☀️ En extérieur si le temps le permet
️ À l’intérieur sinon
️ Entrée gratuite* – sortie à prix libre
(*consommation au bar)
Public averti
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-08-12T20:30:00.000+02:00
Fin : 2026-08-12T22:00:00.000+02:00
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Guinguette du Parc des Bois, Parc des Gayeulles Au Parc des Bois : Restaurant – Guinguette, Rue du Patis Tatelin, Rennes, France Maurepas – Patton Rennes 35700 Ille-et-Vilaine
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