LE FAISEUR DE BULLES – LE PETIT KURSAAL Besancon

LE FAISEUR DE BULLES Début : 2026-01-18 à 11:00. Tarif : – euros.

Mehdi a trouvé une machine à bulle, une machine à rêve !Mehdi est un personnage rêveur. Un jour, il trouve une machine à bulles. Chaque bulle renferme un rêve précis.De voyage en voyage, va-t-il trouver son rêve idéal ?Artiste :Youssef Le Daron

LE PETIT KURSAAL 2 Place du Theatre 25000 Besancon 25