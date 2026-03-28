Le festival de la photographie et de l’image en Pays Nivernais-Morvan Lumière et Matière. bourg Authiou

Le festival de la photographie et de l’image en Pays Nivernais-Morvan Lumière et Matière.

bourg Espace Marceline Lartigue Bergerie de Soffin

La Stabule Authiou

Les habitants Authiou Authiou Nièvre

Tarif : – – EUR

Autres Tarifs

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-07 14:30:00

fin : 2026-08-16 19:30:00

Date(s) :

2026-08-07 2026-08-08

A l’occasion du bicentenaire de la Photographie (2026-2027), le Festival de la photographie et de l’image en Pays Nivernais-Morvan-2026 présente les œuvres de six photographes contemporains dont le travail interroge la matérialité de la photographie de diverses façons procédés analogiques traditionnels revisités, présentation des images sur des matériaux en volume, exploration des possibilités créatives de réactions chimiques alternatives.

Autour d’une exposition collective qui se tient à la Bergerie de soffin, les visiteurs peuvent également découvrir les œuvres de chaque photographe chez les habitants d’Authiou heureux de les accueillir dans un environnement personnel et convivial.

Enfin, les travaux réalisés au cours de l’année scolaire par les jeunes talents des écoles élémentaires de Nuars et de Brinon-sur-Beuvron dans le cadre d’ateliers animés par l’artiste Elena Salah seront expo sés.

Le festival, c’est aussi des événements des rencontres avec les artistes, une soirée festive et artistique ((ambiance musicale, restauration, atelier portrait etc.) clos par un spectacle Son et lumière de la Cie Lola and Yukao Meet et enfin, pour la première fois, un atelier de mapping où chacun-e pourra s’essayer. .

bourg Espace Marceline Lartigue Bergerie de Soffin

La Stabule Authiou

Les habitants Authiou Authiou 58700 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 61 59 41 60 cultureetterritoires58@hotmail.com

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English : Le festival de la photographie et de l’image en Pays Nivernais-Morvan Lumière et Matière.

L’événement Le festival de la photographie et de l’image en Pays Nivernais-Morvan Lumière et Matière. Authiou a été mis à jour le 2026-03-28 par OT Tannay Brinon Corbigny