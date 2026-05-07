Tuchan

LE FESTIVAL DE THÉÂTRE DE SÉGURE A 10 ANS ENTENDEZ-VOUS

Place de la République Tuchan Aude

Tarif : 6 – 6 – EUR

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-23 16:00:00

fin : 2026-08-23

Date(s) :

2026-08-23

Noyé par la langue de l’entreprise, de la communication, de l’hygiénisme, l’homme ordinaire fait tout pour être entendu. Il y a de quoi en rire !

Codes d’accès, mots de passe, cordialité qui bâillonne, questionnaires de satisfaction, formules toutes faites qui rendent fou… cette mascarade de communication fait de nous des pantins réduits à leurs pulsions.

À partir de 9 ans;

David Braun Comédien Auteur

Gérard Chabanier Metteur en scène

Cyrille Andrieu-Lacu Comédien

Repas sur place le soir et buvette à partir de 14h

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Place de la République Tuchan 11350 Aude Occitanie +33 6 80 25 42 04

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English :

Drowned out by the language of business, communication and hygiene, the ordinary man does everything he can to be heard. It’s enough to make you laugh!

Access codes, passwords, gagging cordiality, satisfaction questionnaires, ready-made formulas that drive people mad? this masquerade of communication turns us into puppets reduced to their impulses.

Ages 9 and up;

David Braun: Actor Author

Gérard Chabanier: Director

Cyrille Andrieu-Lacu: Actor

Evening meal and refreshment bar from 2 p.m

L’événement LE FESTIVAL DE THÉÂTRE DE SÉGURE A 10 ANS ENTENDEZ-VOUS Tuchan a été mis à jour le 2026-05-07 par A.D.T. de l’Aude 11 ADT