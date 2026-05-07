LE FESTIVAL DE THÉÂTRE DE SÉGURE A 10 ANS LA VICTOIRE À VENTOUX Tuchan dimanche 23 août 2026.
Place de la République Tuchan Aude
Tarif : 6 – 6 – EUR
Tarif enfant
Début : 2026-08-23 18:30:00
Une comédie humaine et sportive passionnante!
Sur un texte et une mise en scène de Patrick Chevalier et Ismaël Safwan, La Victoire à Ventoux est une pièce de théâtre où le comédien est seul sur scène. Lors de cette représentation, la Cie Ange d’Or emmènera le public sur les routes du Tour de France de toutes les époques, depuis sa création. S’y croiseront des figures de champions de légende, leurs duels, leurs souffrances, leurs rapports et leurs tensions, leurs immersions totales dans cette course unique qui dépasse tout autre événement estival par sa dimension sportive et véritablement populaire. Le tout dans un théâtre aux allures enchanteresses, situé au milieu des vignes. De quoi passer un agréable moment, riche de partage et de culture.
Cie de l’Ange d’Or
Repas sur place et buvette à partir de 14 h
Place de la République Tuchan 11350 Aude Occitanie +33 6 80 25 42 04
English :
An exciting human and sporting comedy!
Written and directed by Patrick Chevalier and Ismaël Safwan, La Victoire à Ventoux is a play in which the actor is alone on stage. During this performance, Cie Ange d’Or will take the audience on a tour of the Tour de France through all its eras, since its creation. Legendary champions, their duels, their suffering, their relationships and tensions, their total immersion in this unique race, which surpasses all other summer events in its sporting and truly popular dimension. All this in an enchanting theater set amidst vineyards. All in all, it’s a great way to spend a pleasant moment, rich in culture and sharing.
Cie de l’Ange d’Or
Meals and refreshments from 2 p.m
L’événement LE FESTIVAL DE THÉÂTRE DE SÉGURE A 10 ANS LA VICTOIRE À VENTOUX Tuchan a été mis à jour le 2026-05-07 par A.D.T. de l’Aude 11 ADT
