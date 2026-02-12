Le Festival des Créateurs Groffliers
Le Festival des Créateurs Groffliers samedi 6 juin 2026.
Le Festival des Créateurs
Le Manoir Fleuri 112 chemin Collier Groffliers Pas-de-Calais
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06
fin : 2026-06-07
Date(s) :
2026-06-06
de 10h à 17h
—————————-
Le Festival des Créateurs, c’est un événement à taille humaine, pensé pour mettre en valeur chaque créateur et chaque démarche, dans un lieu propice aux rencontres et à l’inspiration
Artisanat Savoir-faire Partage Ateliers
Restauration, buvette, activités pour les enfants
Entrée gratuite parking gratuit à proximité .
Le Manoir Fleuri 112 chemin Collier Groffliers 62600 Pas-de-Calais Hauts-de-France
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Le Festival des Créateurs Groffliers a été mis à jour le 2026-02-09 par Office de Tourisme de Rang-du-Fliers