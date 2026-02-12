Le Festival des Créateurs Groffliers

Le Festival des Créateurs

Le Manoir Fleuri 112 chemin Collier Groffliers Pas-de-Calais

Début : 2026-06-06

fin : 2026-06-07

2026-06-06

de 10h à 17h

Le Festival des Créateurs, c’est un événement à taille humaine, pensé pour mettre en valeur chaque créateur et chaque démarche, dans un lieu propice aux rencontres et à l’inspiration

Artisanat Savoir-faire Partage Ateliers

Restauration, buvette, activités pour les enfants

Entrée gratuite parking gratuit à proximité .

