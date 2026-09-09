LE festival des meilleurs burgers de France, Centre commercial Rives d’Arcins Bègles, Bègles

Informations pratiques

LE festival des meilleurs burgers de France 9 – 13 septembre Centre commercial Rives d’Arcins Bègles Gironde

Entrée libre !

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-09T12:00:00+02:00 – 2026-09-09T23:00:00+02:00

Fin : 2026-09-13T12:00:00+02:00 – 2026-09-13T23:00:00+02:00

Le Burger Lovers Festival, c’est le nouvel événement burger, le plus spectaculaire de France, près de chez vous. Du jamais vu !

C’est 5 jours, de midi à minuit, avec…

10 spécialistes du burger venus de toute la France et réunis à Bordeaux.

10 recettes exclusives et signatures ultra gourmandes et généreuses.

Une ambiance guinguette à vivre entre amis, collègues ou en famille de 1 à 99 ans.

Et vous votez pour élire les 3 meilleurs burgers de France !

Entrée libre et gratuite

9 au 13 septembre – 12h00 à 23h00

https://www.burgerloversfestival.fr/festival/bordeaux-2026/

https://www.instagram.com/burgerlovers.festival/

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LE festival des meilleurs burgers de France débarque à Bordeaux – Rives d’Arcins dans une ambiance guinguette et festive !

Burger Lovers Festival – La Courtoisie