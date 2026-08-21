UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Bègles

Que deviennent vos déchets ?, Rue Louis Blériot, 33130 Bègles, Bègles

samedi 19 septembre 2026 · Rue Louis Blériot, 33130 Bègles · Bègles

Que deviennent vos déchets ?, Rue Louis Blériot, 33130 Bègles, Bègles

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Rue Louis Blériot, 33130 Bègles
Adresse
Rue Louis Blériot, 33130 Bègles
Ville
33130 Bègles
Département
Gironde
Tarif
Sur inscription via le site internet Bordeaux Métropole Valorisation

Que deviennent vos déchets ? Samedi 19 septembre, 09h00 Rue Louis Blériot, 33130 Bègles Gironde

Sur inscription via le site internet Bordeaux Métropole Valorisation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00
Fin : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00

Rendez-vous sur notre site internet Bordeaux Métropole Valorisation pour plus d’informations : https://www.bordeauxmetropolevalorisation.fr/

Rue Louis Blériot, 33130 Bègles Rue Louis Blériot, 33130 Bègles Bègles 33130 Terres Neuves Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 57 35 16 80 https://www.bordeauxmetropolevalorisation.fr/ [{« type »: « link », « value »: « https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScYzeuxQELZX3_F5tuvUvAijeHhhiMFU9BnWS9HmkF8E_Ashg/viewform?usp=publish-editor »}] [{« link »: « https://www.bordeauxmetropolevalorisation.fr/ »}]
Découvrez comment vos déchets se transforment en ressources ! Visitez nos deux unités : un centre de tri ultra-technologique et une unité de valorisation énergétique

Bordeaux Métropole / JB Mengès

À voir aussi à Bègles (Gironde)