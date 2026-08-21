Que deviennent vos déchets ?, Rue Louis Blériot, 33130 Bègles, Bègles
samedi 19 septembre 2026 · Rue Louis Blériot, 33130 Bègles · Bègles
Informations pratiques
Que deviennent vos déchets ? Samedi 19 septembre, 09h00 Rue Louis Blériot, 33130 Bègles Gironde
Sur inscription via le site internet Bordeaux Métropole Valorisation
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00
Fin : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00
Rendez-vous sur notre site internet Bordeaux Métropole Valorisation pour plus d’informations : https://www.bordeauxmetropolevalorisation.fr/
Rue Louis Blériot, 33130 Bègles Rue Louis Blériot, 33130 Bègles Bègles 33130 Terres Neuves Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 57 35 16 80 https://www.bordeauxmetropolevalorisation.fr/ [{« type »: « link », « value »: « https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScYzeuxQELZX3_F5tuvUvAijeHhhiMFU9BnWS9HmkF8E_Ashg/viewform?usp=publish-editor »}] [{« link »: « https://www.bordeauxmetropolevalorisation.fr/ »}]
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Bordeaux Métropole / JB Mengès
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