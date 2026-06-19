Le F’Estival d’Holnon 2026 Holnon
Le F’Estival d’Holnon 2026 Holnon vendredi 3 juillet 2026.
Holnon
Le F’Estival d’Holnon 2026
Esplanade Charles de Gaulle Holnon Aisne
Tarif : 10 – 10 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-03
fin : 2026-07-04
Date(s) :
2026-07-03
Le F’Estival d’Holnon débarque en fanfare… les 3 et 4 juillet 2026 !
Au programme musique, bonne humeur, brasseurs & restauration sur place… et surtout vous !
Programmation officielle du F’Estival d’Holnon 2026
Vendredi 3 juillet de 18h à 1h
– David Couvez
– Prisca
– Louise contre attaque
– Bruno V
Samedi 4 juillet de 18h à 1h30
– Niko Dek
– Sliders
– Total Foutrock
À l’esplanade Charles de Gaulle à Holnon.
Pass 1 journée 6 €
Pass 2 journées 10 €
Points de vente
Mairie de Holnon
Lundi 8h30 à 11h15
Mardi 8h30 à 11h15 et 15h30 à 18h15
Jeudi 15h30 à 18h15
Vendredi 8h30 à 11h15
Samedi 10h00 à 11h45
Médiathèque de Holnon
Lundi 16h15 à 18h15
Mercredi 10hà12h et 14h à 17h
Vendredi 16h15 à 18h15
Moyens de paiement Pour le moment, seuls les espèces et les chèques sont acceptés.
La carte bancaire sera disponible prochainement.
Le F’Estival d’Holnon débarque en fanfare… les 3 et 4 juillet 2026 !
Au programme musique, bonne humeur, brasseurs & restauration sur place… et surtout vous !
Programmation officielle du F’Estival d’Holnon 2026
Vendredi 3 juillet de 18h à 1h
– David Couvez
– Prisca
– Louise contre attaque
– Bruno V
Samedi 4 juillet de 18h à 1h30
– Niko Dek
– Sliders
– Total Foutrock
À l’esplanade Charles de Gaulle à Holnon.
Pass 1 journée 6 €
Pass 2 journées 10 €
Points de vente
Mairie de Holnon
Lundi 8h30 à 11h15
Mardi 8h30 à 11h15 et 15h30 à 18h15
Jeudi 15h30 à 18h15
Vendredi 8h30 à 11h15
Samedi 10h00 à 11h45
Médiathèque de Holnon
Lundi 16h15 à 18h15
Mercredi 10hà12h et 14h à 17h
Vendredi 16h15 à 18h15
Moyens de paiement Pour le moment, seuls les espèces et les chèques sont acceptés.
La carte bancaire sera disponible prochainement. .
Esplanade Charles de Gaulle Holnon 02760 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 09 61 51
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English :
The Holnon F?Estival is coming with a bang… on July 3 and 4, 2026!
On the agenda: music, good vibes, brewers, and on-site dining… and most importantly, you!
Official schedule for the 2026 Holnon F?Estival:
Friday, July 3, from 6:00 p.m. to 1:00 a.m.
– David Couvez
– Prisca
– Louise contre attaque
– Bruno V
Saturday, July 4, from 6:00 p.m. to 1:30 a.m.
– Niko Dek
– Sliders
– Total Foutrock
At the Charles de Gaulle Esplanade in Holnon.
1-day pass: 6 ?
2-day pass: 10 ?
Ticket sales locations:
Holnon Town Hall
Monday: 8:30 a.m. 11:15 a.m.
Tuesday: 8:30 a.m. 11:15 a.m. and 3:30 p.m. 6:15 p.m.
Thursday: 3:30 p.m. 6:15 p.m.
Friday: 8:30 a.m. 11:15 a.m.
Saturday: 10:00 a.m. 11:45 a.m.
Holnon Media Center
Monday: 4:15 p.m. 6:15 p.m.
Wednesday: 10:00 a.m.–12:00 p.m. and 2:00 p.m.–5:00 p.m.
Friday: 4:15 p.m.–6:15 p.m.
Payment Methods: Currently, only cash and checks are accepted.
Credit card payments will be available soon.
L’événement Le F’Estival d’Holnon 2026 Holnon a été mis à jour le 2026-06-19 par OT du Saint-Quentinois
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