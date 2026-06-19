Le F’Estival d’Holnon 2026 Holnon

Holnon

Le F’Estival d’Holnon 2026

Esplanade Charles de Gaulle Holnon Aisne

Tarif : 10 – 10 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-03

fin : 2026-07-04

Date(s) :

2026-07-03

Le F’Estival d’Holnon débarque en fanfare… les 3 et 4 juillet 2026 !

Au programme musique, bonne humeur, brasseurs & restauration sur place… et surtout vous !

Programmation officielle du F’Estival d’Holnon 2026

Vendredi 3 juillet de 18h à 1h

– David Couvez

– Prisca

– Louise contre attaque

– Bruno V

Samedi 4 juillet de 18h à 1h30

– Niko Dek

– Sliders

– Total Foutrock

À l’esplanade Charles de Gaulle à Holnon.

Pass 1 journée 6 €

Pass 2 journées 10 €

Points de vente

Mairie de Holnon

Lundi 8h30 à 11h15

Mardi 8h30 à 11h15 et 15h30 à 18h15

Jeudi 15h30 à 18h15

Vendredi 8h30 à 11h15

Samedi 10h00 à 11h45

Médiathèque de Holnon

Lundi 16h15 à 18h15

Mercredi 10hà12h et 14h à 17h

Vendredi 16h15 à 18h15

Moyens de paiement Pour le moment, seuls les espèces et les chèques sont acceptés.

La carte bancaire sera disponible prochainement.

Le F’Estival d’Holnon débarque en fanfare… les 3 et 4 juillet 2026 !

Au programme musique, bonne humeur, brasseurs & restauration sur place… et surtout vous !

Programmation officielle du F’Estival d’Holnon 2026

Vendredi 3 juillet de 18h à 1h

– David Couvez

– Prisca

– Louise contre attaque

– Bruno V

Samedi 4 juillet de 18h à 1h30

– Niko Dek

– Sliders

– Total Foutrock

À l’esplanade Charles de Gaulle à Holnon.

Pass 1 journée 6 €

Pass 2 journées 10 €

Points de vente

Mairie de Holnon

Lundi 8h30 à 11h15

Mardi 8h30 à 11h15 et 15h30 à 18h15

Jeudi 15h30 à 18h15

Vendredi 8h30 à 11h15

Samedi 10h00 à 11h45

Médiathèque de Holnon

Lundi 16h15 à 18h15

Mercredi 10hà12h et 14h à 17h

Vendredi 16h15 à 18h15

Moyens de paiement Pour le moment, seuls les espèces et les chèques sont acceptés.

La carte bancaire sera disponible prochainement. .

Esplanade Charles de Gaulle Holnon 02760 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 09 61 51

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English :

The Holnon F?Estival is coming with a bang… on July 3 and 4, 2026!

On the agenda: music, good vibes, brewers, and on-site dining… and most importantly, you!

Official schedule for the 2026 Holnon F?Estival:

Friday, July 3, from 6:00 p.m. to 1:00 a.m.

– David Couvez

– Prisca

– Louise contre attaque

– Bruno V

Saturday, July 4, from 6:00 p.m. to 1:30 a.m.

– Niko Dek

– Sliders

– Total Foutrock

At the Charles de Gaulle Esplanade in Holnon.

1-day pass: 6 ?

2-day pass: 10 ?

Ticket sales locations:

Holnon Town Hall

Monday: 8:30 a.m. 11:15 a.m.

Tuesday: 8:30 a.m. 11:15 a.m. and 3:30 p.m. 6:15 p.m.

Thursday: 3:30 p.m. 6:15 p.m.

Friday: 8:30 a.m. 11:15 a.m.

Saturday: 10:00 a.m. 11:45 a.m.

Holnon Media Center

Monday: 4:15 p.m. 6:15 p.m.

Wednesday: 10:00 a.m.–12:00 p.m. and 2:00 p.m.–5:00 p.m.

Friday: 4:15 p.m.–6:15 p.m.

Payment Methods: Currently, only cash and checks are accepted.

Credit card payments will be available soon.

L’événement Le F’Estival d’Holnon 2026 Holnon a été mis à jour le 2026-06-19 par OT du Saint-Quentinois