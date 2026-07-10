Informations pratiques

Groix

Le Festival du Film Insulaire de l’Île de Groix

Port Lay Groix Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-19

fin : 2026-08-23

Date(s) :

2026-08-19

C’est LE rendez-vous incontournable et insolite des amoureux des îles du monde entier !

Né sur l’Île de Groix, le Festival International du Film Insulaire de Groix vogue depuis plus de 20 ans à la rencontre des cultures des îles du monde. A la fin de l’été, du 19 au 23 août 2026, les insulaires et les amoureux des îles s’y retrouvent autour du cinéma, de la musique, des débats et des expositions de sculpture ou de peinture.

Celui que l’on nomme aussi le FIFIG invite et met à l’honneur, tous les ans, une île ou un archipel, afin de donner un coup de projecteur sur son histoire et ses cultures.

Le 25ème FIFIG célèbrera les îles imaginaires ! .

Port Lay Groix 56590 Morbihan Bretagne +33 2 97 86 57 44

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English :

L’événement Le Festival du Film Insulaire de l’Île de Groix Groix a été mis à jour le 2026-07-10 par ADT 56