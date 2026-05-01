LE FESTIVAL DU VIVANT EXPOSITION AÏDZÊLOS & PROMENADE PHOTOGRAPHIQUE Molezon

Molezon

LE FESTIVAL DU VIVANT EXPOSITION AÏDZÊLOS & PROMENADE PHOTOGRAPHIQUE

La magnanerie de la Roque Molezon Lozère

Tarif : – – EUR

Gratuit

Journée

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-16

fin : 2026-05-16

Date(s) :

2026-05-16

Le Festival du Vivant en Cévennes revient sous une forme itinérante, à la rencontre des autres vallées cévenoles et de leurs habitant·e·s. A Molezon, découvrez le travail photographique réalisé par Anne Barthélemy et partez à la découverte d’êtres fantastiques cachés autour de vous, lors d’une balade en forêt. Sur inscription en ligne.

Le Festival du Vivant en Cévennes revient du 16 au 30 mai 2026 sous une forme itinérante, à la rencontre des autres vallées cévenoles et de leurs habitant·e·s, entre le nord du Gard et le sud de la Lozère.

Samedi 16 mai, à la Magnanerie de la Roque, à Molezon.

10h 12h30 Découvrez le travail photographique réalisé par Anne Barthélemy et partez à la découverte d’êtres fantastiques cachés autour de vous, lors d’une balade en forêt au départ du parking de la magnanerie de La Roque. Accompagnés d’intervenants passionnés, vous observez, imaginez et photographiez ces créatures. Curiosité et imagination sont vos meilleurs outils. Nous ne doutons pas que cette quête nous permettra ensemble de capturer nombre de créatures nouvelles pas encore inventoriées sur la zone.

12h30 13h30 Pique-nique champêtre tiré du sac

14h30 17h Rencontres au gré du sentier. Vivez une promenade immersive mêlant nature, danse et imaginaire. Guidés par la danseuse Lilas Nagoya et Laurent Bélier, animateur du Parc, vous explorez autrement le paysage, entre observation, mouvement et créativité.

Inscription obligatoire pour la matinée. .

La magnanerie de la Roque Molezon 48110 Lozère Occitanie

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English :

The Festival du Vivant en Cévennes returns in a touring format, visiting other Cévennes valleys and their inhabitants. In Molezon, discover the photographic work of Anne Barthélemy and go on a forest walk to discover the fantastic beings hidden around you. Online registration required.

L’événement LE FESTIVAL DU VIVANT EXPOSITION AÏDZÊLOS & PROMENADE PHOTOGRAPHIQUE Molezon a été mis à jour le 2026-04-29 par 48-OT des Cévennes au mont Lozère